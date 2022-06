A területen a napokban szedték ki az alapot, majd, miután az útalap is elkészül, jöhet az aszfaltozás. Elmondta: idén is nyertek a Magyar Falu Program részeként 20,7 millió forintot, amelyből a Tó utca teljes hosszán rendbe teszik a leromlott állapotban lévő burkolatot, várhatóan akkor, amikor a Zrínyi utcán is aszfaltoznak.