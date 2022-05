Nagyon fontos, hogy a gyerekek sport iránti szeretete és a labdarúgás minél magasabb szintű elsajátításához szükséges alázat, játékkedv, illetve szorgalom a későbbiekben is megmaradjon – fogalmazott az esemény előtt mondott köszöntő beszédében Kónya István. Gyula alpolgármestere kiemelte, lényeges, hogy a legkisebbek már óvodás korban kitartást, fegyelmet és küzdeni tudást tanulhatnak, ami hosszú távon, a sportnak is köszönhetően még erősebbé válhat. Kónya István hangsúlyozta, bízik abban, hogy sok olyan gyermek van, akikre később településük, Békés megye, sőt, az ország is büszke lesz majd. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlévő fiatalok közül többen majd a címeres mezt is magukra ölthetik, és a nemzeti csapatban ugyancsak bizonyítani tudják tehetségüket.

Nagyné Bódi Katalin körzeti szervező elmondta, a Bozsik Intézményi Program óvodás grassroots programját a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) több mint 13 éve hirdette meg, Gyula és körzete pedig rögtön csatlakozott a kezdeményezéshez. A gyerekek az óvodákban heti egy foglalkozás keretében a labdarúgás eszközeinek segítségével szeretik meg a mozgást, illetve a játék örömét.