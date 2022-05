A Viharsarok vasútja egy olyan közösségi oldal, ahol a térség vasúti témájú történéseiről, eseményeiről kapnak hírt az érdeklődők. Itt jelent meg egy felhívás, melyet Bokor Péter kezdeményezett. Azt kérte, tartsanak vele azok, akiket érdekel egy hétvégi különvonatozás a 125-ös vonalon Mezőhegyes és Battonya között.

Egy Bzmot motorkocsi meg is telt a jelentkezőkkel, akik szombaton 12 óra 15 perckor indulhattak útnak. A kis csapat tagja volt Bokor Péter barátaival, hozzájuk csatlakoztak Hódmezővásárhelyről, Szentesről, a térségből érkezők és voltak helybeliek is.

– Nem vagyok Békés megyei, autómentesen élek, fő közlekedési eszközöm a vonat. Miután a MÁV Zrt. hivatalos oldalán van lehetőség magánszemélyként is különvonatot rendelni, megtettem. Választásom azért esett a 125-ös vonalra, mert Mezőhegyes és Battonya között a járványügyi menetrend áldozatává vált egy vonatpár. Így ma már naponta csak egy vonatpár maradt és az közlekedik. Ezért is szántam ezt egy különleges utazási lehetőségnek – magyarázta döntését a fiatal, aki azt is szerette volna elérni, hogy teljen meg élettel a vonalszakasz, legalább néhány órára.

– Mezőhegyesről indultunk, első megállóhelyünk Belsőperegpuszta volt, majd visszaszálltunk és mentünk tovább. Tompapuszta megállóhelyre érkeztünk, ott is lehetett kicsit időzni, fotózkodni, majd Battonyára érkeztünk, ami a végállomás. Ott egy órát tartózkodtunk, a visszaúton is megálltunk a már említett két helyen – sorolta. Azt is elárulta, hogy a pozitív visszajelzések arra ösztönzik, szervezzen hasonló különvonatozást a jövőben is.