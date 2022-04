Ünnepvárás 11 órája

Húsvéti díszbe öltözött Gyula

Ismét húsvéti díszbe borultak Gyula közterületei – tájékoztatott Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint a városvezető kifejtette, ahogyan otthonunkat is húsvéti díszbe öltöztetjük ezekben a napokban, úgy az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. munkatársai is elhelyezték a város különböző pontjain azokat a díszeket, amelyek idén is ünnepváró hangulatba öltöztetik Gyula város közterületeit.

P. G. P. G.

Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Ádám

– A hét végére számos gyulai helyszínen jelennek meg az ünnephez kacsolódó szimbólumok, amelyek megörvendeztethetnek minden gyulait és minden, a városba látogató vendéget – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő a közösségi oldalán. Mint megtudtuk, a díszek a kórházban, a gyermekosztály előtt, a Simonyi téren, a Kossuth téren, a világóránál, a Harruckern téren, a Petőfi téren, a Szent Miklós park, valamint a várkertben kölcsönöznek különleges hangulatot húsvét időszakában, a fürdővárosban. Gyulán egyébként évek óta komoly hagyományai vannak annak, hogy az ünnep, így húsvét közeledtével különleges dekorációt kapnak a közterületek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!