– Nagyon köszönöm annak a csapatnak is, amelynek tagjaival az elmúlt években és az elmúlt hetekben is rengeteget dolgoztunk a térség fejlődéséért. Nagyon nagy munka fekszik abban, hogy településeink előreléphettek, fejlődhettek – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Dr. Kovács József kifejtette, számos feladat vár rájuk a következő esztendőkben is a választókerület mind a 20 településén, az utak korszerűsítésétől az egészségügyig valamennyi területen folytatni szeretnék a fejlesztéseket. Az elért eredményeket pedig szeretnék megőrizni.