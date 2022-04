Nagy Árpád főzőmester hangsúlyozta, a közelmúltban a Quintessence-versenyen 2177 mintából az Árpád Prémium Érlelt Szilvát választották a legjobb kereskedelmi pálinkának, ez a pálinka Oscar-díja. Örömteli számára, hogy az agrárkamara is elismeri tevékenységüket. Kozsuch Kornél hozzátette, lényeges, hogy hazai alapanyagokból helyi, valamint országos értékeket állítsanak elő a főzdék. Emellett fontos a bérfőzés is, jó látni, hogy egyre több fiatal követi szüleit, nagyszüleit a gyümölcsök cefrézésében, pálinkává érlelésében. Az agárkamara továbbra is kiáll a helyi termelőkért, a családi gazdaságokért.

Vincze Dávid Edgár, az Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdakörének elnöke hangsúlyozta, az ő korosztályukban is egyre népszerűbb a minőségi pálinkák előállítása, minőségi alapanyagból. Örülnek annak, ha tapasztalt főzőmesterek révén tanulhatnak, szerezhetnek tudást, tapasztalatot.

Nagy Árpád elmondta, a szilváért kapott díj azért is nagyon kedves a szívének, mert saját ültetvényükről származott a gyümölcs. Ami pedig rekord, tíz pálinkájuk érdemelte ki a champion-díjat, vagyis a nedűt a kategória aranyérmes italai között is a legjobbnak találták. Az aranyérmeik száma ennél is több, mégpedig tizenhárom.

A sajtótájékoztatón elhangzott, pár éve az Árpád piros vilmossal a békéscsabai manufaktúra mindent megnyert, amit lehetett. Ország- és megyepálinkának választották, az Agrárminisztérium pálinkája címet érdemelték ki.

– Lényegében belenőttem ebbe a munkába, nagyapám, szüleim példáját követve. – emelte ki Nagy Árpád. – Több mint 26 éve főzöm a pálinkákat, nővérem, Mónika a kereskedelmet, marketinget viszi.

Felnőtt egy új generáció

A sajtótájékoztatón Nagy Árpád elmondta, családjában hagyomány, hogy az elsőszülött fiú az Árpád nevet kapja.

– A mi gyermekünknél ez még kiegészült a Barnabással – mesélte. – Ahova csak tudom, magammal viszem nyolcéves fiunkat, aki már illatolja a pálinkákat. Jó lenne, ha folytatná a családi hagyományt, de ha másként dönt majd, azt is támogatjuk.

A szakember elmondta, a pálinkánál sokat jelentett, hogy a hungarikumok közé is beválasztották, és felnőtt egy új generáció, mely igyekszik minél jobb nedűket főzetni. Nagy Árpád hangsúlyozta, szívesen ad tanácsokat, hogy milyen enzimeket, élesztőket, tápanyagokat használjanak a cefre erjesztésénél a hozzá fordulók. Így korrektebb, hibamentesebb, gyümölcsösebb, jobb kihozatalú pálinkákhoz jutnak.