– A nyári gyakorlaton készült a kép – mondta a 12. osztályos Szabó Beáta, mutatva, miszerint a díjnyertes fotó egy balettos lányt ábrázol, amint előrehajol, és a hajával port – lisztet – szór. A 18 éves békéscsabai diák hozzátette, a részleteket szereti a képben, azt, hogy egyszerre jelenik meg benne a mozgás és a mozdulatlanság. Nagyon el kellett kapnia a megfelelő pillanatot, nem is sikerült elsőre, csak harmadik vagy negyedik alkalomra. Hangsúlyozta, hogy maximalista, és addig nem nyugszik, amíg nem sikerül a számára tökéletes művet elkészítenie.

– Mindig is szerettem fotózni, de igazából nyolcadik osztályban jöttem rá, hogy ezen a vonalon szeretnék továbbtanulni, bár a pontos cél egyelőre nincs meg – folytatta Beáta, hozzátéve, hogy a fotózásra sose tekintett munkaként, mindig élvezi az alkotást. A tökéletesség mellett a különlegességre is törekszik, a megadott feladatot igyekszik minél kreatívabban megoldani, hogy ne legyen hasonló a többiekéhez. Azt szereti a fotózásban, hogy kifejezheti a képek révén saját magát, mint mondta, mindegyik alkotásban benne van ő is. Olykor elvont irányba megy, de úgy véli, az is ő.