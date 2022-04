1. Válassz egy idilli helyet!

Először is nézz ki egy olyan helyet, ami lehetőleg távol esik a város zajától. Egy olyan kis rétet vagy tisztást érdemes keresni, ahol kényelmesen heverhettek a fűben, és még a gyerekeknek is bőven jut tér játszani. Ha igazán profi piknikező szerepében szeretnél tündökölni, válassz egy lombos fa alatti helyet, hogy a kellemesen hűsítő árnyék is biztosított legyen.

2. Készítsd elő az ételeket!

Következő lépésként jöhet a finomságok előkészítése. Egy pikniken természetesen elmaradhatatlanok a friss zöldségek és a mennyei sajtok, illetve a finomabbnál finomabb sonkák és pékáruk is. Figyelj az ételek megfelelő csomagolására, hiszen a tavaszi vagy éppen nyári melegben hamar kiszáradhatnak, ha nem bugyolálod be őket kellően a piknik kosárban.

TIPP: Elektromos hűtőtáska segítségével még a hőre kifejezetten érzékeny ételeket is teljes biztonságban tárolhatod. Így az ételek frissek, az italok pedig hidegek maradnak.

3. Vigyél magaddal napernyőt!

Habár a legjobb, ha egy árnyékos fa alatt rendezkedsz be a piknik felszereléseddel, azonban erre a korábban érkező piknikezők miatt nem mindig van lehetőség. Ilyenkor jön jól egy napernyő, amit elég csak a földbe szúrni, majd élvezni a hűs árnyékot. Ha nincs kéznél napernyő, akár egy sötét esernyő is megteszi. A lényeg, hogy soha ne kelljen tűző napsütésnek kitenni magatok.

4. Pakolj be néhány kényelmes párnát!

Enni egy jót a természetben, majd ledőlni egy kicsit megpihenni az egyik legjobb dolog az életben. Akár csak szundítanál egyet vagy könyvet olvasnál, egy kényelmes párna nélkülözhetetlen ehhez. Válassz puhább és keményebb párnákat is, illetve gondolj a többiekre is, hátha valaki elfelejtene hozni. Kedvenc párnáddal pedig garantáltan olyan lesz a piknikezés, mintha felhőkön pihennél.

5. Ne feledkezz meg a kockás terítőről!

Ugyan a jó öreg piros kockás terítő már nem divat az éttermekben, de a pikinkezéshez keresve sem találhatnál szimbolikusabb darabot. A filmekben is látott pamut kockás terítő adja meg azt a hangulatot, amivel a piknikezést azonosítjuk. Egy fonott kosárral kombinálva pedig valóban kihozod a maximumot a stílusból.

6. Érezd jól magad!

Egy pikniknek soha nem a túlszervezésről kell szólnia. Sokkal inkább a könnyed kikapcsolódásról, amit a természet, a finom ételek és persze a párod vagy baráti társaságod nyújthat. Ne gondold túl a dolgot, de vágj bele tudatosan. Egy délutáni piknik után pedig máris feltöltődve és kipihenve érezheted magad.

+1 Légy kreatív!

Az ételek előkészítése vagy éppen a piknik felszerelés összeállítása közben is bedobhatod a kreativitásod. Lepd meg a többieket különleges sajtokkal és borokkal, vagy vigyél magaddal strandlabdát a játékhoz, ha jó lenne lemozogni a bőséges lakomával bevitt kalóriákat. Hidd el, a többiek is hálásnak lesznek az odafigyelésedért.

A fenti tippek megfogadásával tökéletes pikniket teremthetsz. A legfontosabb, hogy készülj fel bőségesen finomságokkal, az ételek tárolását pedig profi módon oldd meg, például elektromos hűtőtáska használatával. Ha ezekre odafigyelsz, garantáltan önfeledt és élményteli piknikben lesz részed.