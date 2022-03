– Békéscsabán is volt egy ellenzéki előválasztás, amelyen két jelölt indult – mondta Miklós Attila MSZP-s önkormányzati képviselő, utalva arra, hogy a Jobbik, a DK és az LMP által támogatott Stummer János mellett az MSZP és a Párbeszéd színeiben ő szállt ringbe. Hozzátette: a nagy többség a Jobbik által indított és támogatott jelöltet választotta, így ő lett az ellenzék közös jelöltje, és őt kell támogatnia annak, aki leváltaná a jelenlegi kormányt. Miklós Attila arról, hogy mit gondol Stummer ­János kijelentéséről, nem ­nyilatkozott.

– Én az ellenzéki előválasztáson Miklós Attilát támogattam, mivel az ő világnézetét közel húsz éve ismerem – fogalmazott Fülöp Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő, hozzáfűzve, a Stummer Jánostól idézett mondat az ő értékrendjébe nem fér bele, mondja azt bárki.

– Vélelmezem, hogy ironizált vagy viccelt Stummer János, és nem gondolta komolyan azt, amit írt vagy mondott. Ha viszont igen, akkor természetesen ezzel a kijelentéssel nem lehet azonosulni – nyilatkozta Takács Péter, az LMP területi szervezetének elnöke.

– Most már értem, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje kikre gondolt, amikor azt mondta, külön-külön képviselik a kommunistákat és a fasisztákat – mondta Bálint Kornél, a Fidesz csabai elnöke, hozzátéve, sajnálatos, hogy egyes emberek az elveiket feladva a hatalomért bármire képesek. Kiemelte, bízik benne, hogy a választók tudják, milyen értékrend szerint szavazzanak az április 3-ai voksoláson.

A listabotrányban is felmerült Stummer János neve

A Mandiner egy másik, a napokban megjelent cikke szerint Stummer János neve is felmerült az előző évtized egyik legnagyobb felsőoktatási, illetve jobbikos botrányában: a fővárosban, az ELTE BTK hallgatói önkormányzatában listát vezettek a gólyákról, a gólyatáborba jelentkezőket pedig jellemezték világnézetük, felekezeti hátterük és vélt származásuk alapján, illetve vállalhatatlan jelzőket társítottak hozzájuk. Az ellenzéki jelölt akkor tanársegédként az ELTE BTK-n oktatott, a kollégiumi hallgatói önkormányzat elnöke volt. Később elhagyta az ELTE-t.

Arról, hogy a botrányhoz Stummer Jánosnak is lehet köze, beszélt Korponyai Ernő, a Fidelitas elnökségi tagja is nemrég egy sajtótájékoztatón. Akkor az volt a fő téma, hogy az ellenzéki jelölt országgyűlési képviselőként az adófizetők pénzén havi 120 ezer forintért egy irodát bérel Jaminában, a Batsányi utcai üzletsoron, amely azonban nem is működik. A sajtótájékoztatón a fidelitasosok feltették azt a kérdést is, hogy a jelölt miért nevezi magát békéscsabainak, amikor Budapesten él.