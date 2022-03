A lelátón taps fogadta a 90 éves Hegedűs Béla kezdőrúgását, majd átpasszolta a labdát a 86 éves Szűcs Ferencnek, aki továbbította a 71 éves Raffai Jánosnak. Mindannyian meghatározó alakjai Orosháza labdarúgásának. A jó hangulatú, szórakoztató öregfiúkmeccs első félideje után nemzeti színű szalagot húztak ki két kapufa közé, ezzel is jelezve a közönségnek, ünnepélyes pillanatokkal folytatódik a program.

Erdős Norbert államtitkár bejelentette, néhány órával korábban az OMTK-ULE sportközpontban felavattak egy 60 milliós beruházást, és a fejlesztések folytatódhatnak, hiszen újabb taoforrás (2022-ben 4 millió 285 ezer forint) érkezik az egyesülethez.

Gratulált az OMTK-pálya modernizációjához, és azt kívánta, minél több fiatal, sportbarát, sportember hasznára váljon a létesítmény.

Dávid Zoltán polgármester annak a régi vágynak a beteljesülését látta, ami vasárnap a megtelt lelátót jellemezte. Az utánpótlás labdarúgóknak pedig a példaképek éppen ott sorakoztak, majd mérkőzéseket játszottak az új pályán.

Tóth Márton, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség képviseletében arról beszélt, milyen példás, tervszerű, szisztematikus építkezés zajlik Orosházán, aminek az eredményeként megérdemel a város egy NB III.-as csapatot.

Tóth-Kása Sándor, az utánpótlás-egyesület vezetője személyes érintettségéről szólt elsőként, arról, hogy futballistaként az OMTK és a Rákóczi Vasas csapataiban is játszott.

– Újra itt lehetünk, régi sportbarátok, labdarúgók, sportszerető emberek, birtokba vehetjük ezt a létesítményt, ami tündököljön régi fényében. Ez egy ikonikus hely sokunknak. A mindent jelenti. Most azt szeretnénk, ha a mi gyermekeink, Orosháza közössége is sokáig használhatná. A taoforrásokkal akadémiai színvonalú, 1 milliárd forint értékű bázist építettünk fel tíz év alatt. A munka folytatódik az önkormányzat és sokak segítségével itt is, a stadion környezetében – fogalmazott az elnök, aki megemlékezett a stadion névadójáról, Mátrai Sándorról is.

Az OMTK–Fradi öregfiúk-labdarúgómérkőzést az orosháziak nyerték 3:1-re, mindhárom orosházi gólt Lövei Roland rúgta, a Fradi egyetlen gólját Nyilas Elek szerezte tizenegyesből.