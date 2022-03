– Vannak szülők, akiknek a gyermekei már kirepültek, idejük engedi, és szívesen végeznek önkéntes munkát. Néhányan már nagyszülőkként hozzák el az unokáikat. Közösségünk sokrétű, elfogadó, a társas kapcsolatok kialakítására, támogatására helyezzük a hangsúlyt – részletezte. Az egyesület programjai közül egyre több a nyilvános, nemcsak Békéscsabáról, hanem a környező településekről is várják az érdeklődőket. Helyben a Jaminai Közösségi Házban szoktak összejönni, de rengeteget utaznak is.

– Egy több millió forintos EFOP-os pályázatnak köszönhetően éveken keresztül járhattuk az országot, eljutottunk Makóra, Szolnokra, a Tisza-tó mellé, Budapestre, Pécsre, sőt, Biharfüredre is. Ezek a kiruccanások kikapcsolódást, élményeket jelentettek a gyerekeknek és a szülőknek is, utóbbiakat kiemelve a nevelés, mosás, főzés, takarítás szürkeségéből – sorolta. Hozzátette, a tagság új emberek megismerésére, barátságok megkötésére is lehetőséget ad, egymáshoz kapcsolja a családokat.

– Tavaly nyertünk a Budapest Bank és Békéscsaba által közösen meghirdetett pályázaton is, ebből „építjük fel” idén az Egészségutcát, amely nyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit szeptember harmadik szombatján a Szent István téren. Sportolásra, egészségtudatos életmódra fókuszál, hatvan-hetven kiállítóra, nyolcvan-száz önkéntesre és kétezer-kétezer-ötszáz látogatóra számítunk – mondta el Leléné Sás Mária, aki két további pályázat pozitív elbírálásában is reménykedik. Kiemelte, ezekkel, valamint együttműködő partnereik – a Civil Szervezetek Szövetsége, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Jaminai Közösségi Ház, a Százlábú Egyesület, a Lisztérzékenyek Csoportja, a Jókai színház, a Filharmónia Magyarország – önzetlen segítségével tudnak színt vinni a hétköznapokba. Nagyra becsülik az önkéntesek munkáját, akik szintén hozzájárulnak az egyesület céljainak megvalósításához.

A szülők feltöltődésére, egészségére is odafigyelnek

A békéscsabai nagycsaládosok kötelékébe tartozók automatikusan tagjai az országos egyesületnek is, kedvezményekre jogosító tagkártyával rendelkeznek. Felmutatásakor Békésben csaknem hatvan helyen – például a gyulai strandon, a dévaványai túzokvédelmi látogatóközpontban, a Körös-völgyi állatparkban – adnak kedvezményes belépőt. A helyi szervezet idén számítástechnikai tanfolyamot és angol társalgási kurzust is szeretne megszervezni a szülőknek, akik így kikapcsolódva fejlődhetnének, megújulhatnának. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően lehetőséget szeretnének teremteni a szülők tüdő-, az édesanyák nőgyógyászati szűrésére, valamint az édesapák prosztataszűrésére. A felnőttek egészségére tudatosan figyelnek: fontos, hogy életerősek legyenek, fel tudják nevelni a gyermekeket. Tervben van a közös színház- és mozilátogatás, az uszodai, edzőtermi program. Leléné Sás Mária kiemelte, a nehezebb sorban élő tagcsaládjaikra különösen figyelnek, adományokkal segítik egymást.