Az egész beruházás tájépítészeti, kertészeti terveiről az Óbuda Építész Stúdió Kft. munkatársa, Szloszjár György beszélt. Aláhúzta, hogy a piac leendő arculatában is meg kell mutatkoznia annak, hogy egy igazi belvárosi területről van szó, amely turisztikai látványossággá válik. Emlékeztetett, miszerint a nagybani területén korábban szinte nem voltak zöldterületek, a Szabó Dezső és az Illésházi utcákban nem voltak fasorok, csak a Trefort utcában.

Felmérték a fák állapotát, és azt látták, hogy azokat cserélni szükséges. Ezért huszonötöt kivágnak, főleg a Trefort utcában, cserébe viszont fasorok lesznek mind a Szabó Dezső, mind az Illésházi, mind a Trefort utcákban. Sőt, a leendő vásárcsarnok közepén, az úgynevezett belső átriumban ligetet alakítanak ki. Várostűrő fajokat telepítenek, jellemzően kőriseket, de lesznek kiegészítésként juharok is, illetve a ligetben díszkörték kapnak helyet.

Szarvas Péter és Szloszjár György beszélt a piacfejlesztés tájépítészeti, kertészeti terveiről /Fotó: Imre György/

Ütemterv szerint halad a munka

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok – mondta Molnár Ferenc, a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. munkatársa, hozzátéve, most főleg bontanak, de már a feltöltést, a cölöpözést is elkezdték az egykori nagybani területén. A városfejlesztési nonprofit kft.-nél ismertették: a bontást követően egy új, vasbeton szerkezetű, több mint hatezer négyzetméteres fedett, nyitott csarnokot építenek a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel, elárusító helyekkel, a tetőre napelemes rendszer kerül. Emellett a pavilonsor városi kézben lévő részei is eltűnnek, és egy új pavilonsort építenek csaknem 250 négyzetméteren. Továbbá teljesen megújul a Szabó Dezső utca a parkolóház és a leendő csarnok között, közel száz kocsinak alakítanak ki parkolókat, 200 méteren építenek utat, két zebrát létesítenek. Az Illésházi utcában parkolósáv készül 13 autó számára, a meglévő vásárcsarnok melletti Piactér utcában pedig 100 méteren építenek utat és 29 parkolót létesítenek.