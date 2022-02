Negyvennégy éve árul a piacon játékokat férjével Cselovszki Györgyné, aki kiemelte, hogy imádják ezt, és azt szereti a legjobban, amikor a vevők mosolyogva távoznak tőlük. Elmondta, hogy azon a helyen, ahol korábban árult, most egy órási gödör tátong. Most egy félig fedett, félig nyitott részt kapott, és bár örült ennek is, mindez azzal jár, hogy szerdán és szombaton pakolnia kell.

– Hajnali három órakor jövünk és pakolunk órákon keresztül, hogy mire jönnek az érdeklődők, készen legyünk – folytatta, hozzátéve, hatvan banános dobozból kell ki-, majd abba visszahelyezni a játékokat. Szerdánként fél tizenegyig, szombaton pedig délig vannak kint. Úgy véli, ki lehet bírni azt az egy-másfél évet, amit a parkolóházban töltenek addig, amíg véget nem ér a fejlesztés.

Szerdai naphoz képest viszonylag sok vásárló forgolódott a parkolóházban, és Kozma János is hangsúlyozta, a tapasztalatok alapján elégedettek az árusok a helyzettel és azokkal a területekkel, amelyeket biztosítottak számukra. Jelentős változás a korábbi helyükhöz képest, hogy az épületen belül nem esik az eső, nem fúj a szél, azaz védettek az időjárás viszontagságaitól, ugyanis eddig szabadtéren kínálták portékáikat, legfeljebb saját maguk által felhúzott sátrak adtak menedéket.