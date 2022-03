Csabai módra, azaz sóval, paprikával, köménnyel, fokhagymával fűszerezték a kolbászt a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének csapatánál. Puskás Sándorné elnök elmondta, igyekeznek minél több összejövetelt tartani a tagjaiknak, ezek közül sok gasztronómiai jellegű, és a megyei, Békéscsabán tartott, nyugdíjasoknak szóló kolbászversenyen is rendszeresen részt vesznek.

A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület tagjai csodásan díszítették az asztalukat, és amellett, hogy feltüntették hitvallásukat – „rövid ital, hosszú kolbász” –, zöldségekből és kolbászból készítettek virágokat. Perei Károlyné elnöke fontosnak nevezte, hogy végre kiszabadulhattak a bezártságból, és a mostani versenyen is csak az volt a lényeg, hogy szórakozzanak, együtt legyenek.

A Kossuth utcai általános iskola tanulói is lelkesen gyúrták, fűszerezték a kolbászt

Forrás: Licska Balázs

A Kossuth utcai általános iskola hetedikes tanulói – Kölüs Szabolcs, Bordás Bence és Boros János Imre – könyékig benne voltak a lavórban, azt mondták, szeretnek kolbászt gyúrni, otthon is rendszeresek a disznótorok. Pontosan sorolták, hogy mivel kell fűszerezni a hungarikumot, és hozzátették, hogy a csabai fesztiválon is jártak már, az ottani versenyről bronzéremmel tértek haza.

A Kossuth utcai általános iskola másodikosai is nagy lendülettel, lelkesen vetették magukat a vájling mélyére. Boros Mónika, Kovalovszki Dávid, Perei Szaffi, Razovits Raul és Habóczki Zsolt elmondták, a hagyományőrzés a program lényege, szeretnék elsajátítani azt, amit szüleik is megtanultak. Fontosnak ítélték a csapatépítést és azt, hogy együtt, egymásra utalva kell dolgozniuk.