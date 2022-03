Kiemelte: egy olyan multifunkcionális turisztikai attrakció jött létre, amely a térség meghatározó vonzerejévé válhat, előmozdítva a helyi gazdaságot is. Korszerűsítették a romantikus, német reneszánsz stílusban épített kastély főépületét – a munkálatok 4 ezer négyzetmétert érintettek -, valamint a park nyolchektáros részét. A látogatók varázslatos, arisztokrata világba csöppenve, játékos formában élhetik át az építtető család hagyományait, vendégségben lehetnek Wenckheiméknél.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a Békés megyeieknek a szabadkígyósi kastély felújítása nem egy egyszerű, vasat és betont jelentő fejlesztés, hiszen a hatalmas épület mindenki szíve csücske.

A helyiek sok mindent tudhatnak a rezidenciáról, de kérdés, hogy a szerte az országból és világból a jövőben érkezők tisztában vannak-e azzal, hogy mennyi különlegességeket rejt magában az épület.

Sorolta: 365 ablakkal, 52 szobával, 12 bejárattal és négy épületrésszel rendelkezik a kastély, a déli szárny a nőké, az északi a férfiaké volt. Anno négy év alatt épült fel, a mostani felújítás során pedig nyolcezer liter festéket használtak el, hogy ismét pompázatos legyen kívül-belül. A kupolába 172 lépcső vezet fel. A bibliotékában 9600 könyv található, de további 3500 érkezik. Négyezer fa található a parkban.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa lényegesnek ítélte, hogy ne csak megújuljanak, hanem újjászülessenek a műemlékek, hogy ne csak fizikai, hanem szellemi rehabilitáció is legyen. Virág Zsolt felelevenítette, hogy Kígyóspuszta modern kori története a 18. század elején kezdődött azzal, hogy báró Harruckern János György megkapta adományként a területet.

Gróf Wenckheim Frigyes és felesége, gróf Wenckheim Krisztina megbízásából 1875 és 1879 között megépült a korszak akkoriban legmodernebb kastélya – amelyet egy korabeli újság három szóval jellemzett: stílszerűség, kényelem, fejedelmi pompa –, anno 1,5 millió forintból. Olyan vívmányokkal szerelték fel, mint a gázfűtés és gázvilágítás, a vizet a toronyba gőzgép pumpálta fel. Légfűtéses rendszert építettek ki, így a kandallókban soha nem égett tűz. Kuriózum volt a fürdőmedence, amire ráleltek a korszerűsítés során.

A platánokkal, tölgyekkel teli területen angolkertet alakítottak ki, valamint mesterséges tavat szigettel és rávezető híddal. Állatház is létesült, ahol három csimpánz élt; a gyerekeknek babaházat építettek, ami egy tornácos parasztház volt lényegében – a mostani játszótérrel ezek elevenedtek meg. Miután a kastélyt 1945 után államosították, a mezőgazdasági szakiskola nagy gondot fordított arra, hogy minden nagyjából eredetiben maradhasson. Így, amikor elkezdték kidolgozni a helyreállítási koncepciót, reális cél volt, hogy visszaállítsák az Ybl Miklós korabeli állapotot.

Beszélt arról, hogy a Wenckheim család rendelkezett repülőgéppel, amelynek kifutópályát és hangárt is építettek. Ez is szerepelt azokon a képeken, amiket a családtól kaptak, a régi felvételek segítették a kutatások mellett a felújítást. A mostani innovatív, élményalapú kiállításon a látogatók egy-egy karakterrel azonosulhatnak, megismerhetik, milyen volt, amikor például 1893-ban Ferenc József király itt vendégeskedett, és nemcsak a főúri világ, hanem a személyzet életébe is betekintést nyerhetnek.