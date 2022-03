Ünnepélyes együttműködési aláírással egybekötött sajtótájékoztatót tartottak szerdán a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Gimnáziumban. Az esemény az intézmény és a Honvéd Kadét Program Békés megyei kijelölt honvédségi szervezetének szervezésében valósult meg. Témája a gimnázium hamarosan induló új képzési formája volt.

Tóth Ferenc intézményvezető elmondta, az egyre kevesebb tanulói létszám miatt folyamatosan gondolkoznak a jövőt illetően és a minél sikeresebb működésük érdekében. A jövő pedig körvonalazódhat egy új beiskolázási irány elindításban.

Kiemelte, az elmúlt évtizedekben sokféle oktatásformát felvállalva mindig a település igényeit igyekeztek megtalálni, és ezen lesznek a jövőben is. Gimnáziumuk legnépszerűbb képzései a turisztikai és a rendészeti, de van idegennyelvi képzésük is. Ezeket egészítik most ki a honvéd kadét képzéssel, aminek lényege, hogy a gimnáziumba felvételiző diák jelentkezhet a Magyar Honvédség által szervezett Honvéd Kadét Programra. Ennek keretében az óráinak mintegy 10 százalékában honvédelmi ismeretek című tárgyat tanul, illetve olyan gyakorlati foglalkozásokon vesz részt, amelyek felkelthetik érdeklődését a honvédelemre. Továbbá lehetősége nyílik az érettségi után a honvédség felé lépni.

Dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója kifejtette, örömmel veszik, hogy a battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium után immár a második fenntartásuk alá tartozó intézmény csatlakozik a Honvéd Kadét Programhoz.

Hozzátette, biztos abban, hogy ez a diákok szempontjából egy fontos és jó döntés volt, mert új lehetőség nyílik meg előttük és új értékekkel találkozhatnak. Hiszen a honvédelmi ismeretek és a hazaszeretetre való nevelés egy alap értéke a pedagógiának, ami egy katolikus intézményen belül még hangsúlyosabban megjelenik.

Vantal Zsolt ezredes elmondta, elsőként vesz rész egy ilyen, Honvéd Kadét Programmal kapcsolatos ünnepélyes szerződéskötésen, mivel csupán néhány napja vette át beosztását Nyíregyházán. Az ezred életében azonban a Szent Gellért gimnázium már a 42., programjukhoz csatlakozó intézmény, és immár 100-nál is több szerződést írtak alá.

Hangsúlyozta, a képzési forma jelentősége abban rejlik, hogy a sorkatonai szolgálat megszűnésével a fiatalok eltávolodtak a katonai élettől, így mára egyfajta nemzeti érdekké vált az, hogy az ifjúságot hazafias gondolkodásra neveljék. Ezt a szándékot pedig a Honvéd Kadét Program tökéletesen segíti.

A beszédek után a megállapodás aláírása következett, majd Almási László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály, Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály osztályvezetője elárulta, 2017-ben döntött úgy a minisztérium, hogy a korábbi programjait megújítva elindítja a Honvéd Kadét Programot. Öröm számára, hogy Magyarországon mára minden megyében van a programjukba belépő iskola. Majd átadta a csatlakozásról szóló tanúsítványt Tóth Ferenc intézményvezetőnek.