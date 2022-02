A pályázatra 81 mű érkezett, és a díjazottak között két Békés megyei fiatal is volt, Füredi Ákos és Martincsek Csaba. A tárlat megnyitását követően a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató központ rendezett fórumot, amelyen aktuális kérdések kerültek szóba.

Szalay-Bobrovniczky Vince: a civil szervezetek sok terhet vesznek le az állam, az önkormányzatok válláról

A rendezvényen átadták a legjobb civil könyvelőnek és jogásznak járó díjat is, amit ezúttal Erdei Attiláné és dr. Futaki Gézáné érdemelt ki. A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a civil szervezetek sok terhet vesznek le tevékenységükkel az állam, az önkormányzatok válláról. Számukra elérhetőek a szaktárca révén a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Városi Civil Alap és a Falusi Civil Alap forrásai, idén a keret 20 milliárd forintot tesz ki, amely négyszerese a négy évvel ezelőtti összegnek.

Szalay-Bobrovniczky Vince hozzátette: a NEA-n belül folyamatosan emelkedik a pályázható keretösszeg, és ide kerülnek azok az 1 százalékok is, amelyekről az adózók nem rendelkeznek. A NEA-s pályázatokról hamarosan döntenek, legutóbb a kérelmet benyújtó civil szervezetek kétharmada kapott támogatást. A Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap keretén belül még most is lehet pályázni. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szerint a civil szervezetek bátran tervezhetik a jövőt, és ő is aláhúzta: négyszer nagyobb forrásra pályázhatnak a Miniszterelnökség felhívásain keresztül idén, mint 2018-ban. Elmondta, a több ezer hazai civil szervezet több ezer embert alkalmaz. – A kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekre – osztotta meg dr. Krizsán Anett, a megyei kormányhivatal igazgatója. Hangsúlyozta, több civil szervezettel kötött eddig valódi tartalommal megtöltött együttműködési megállapodást a kormányhivatal, és ezt tervezi a jövőben az Egyensúly AE Egyesülettel is.