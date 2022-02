Bánki András, a tankerület igazgatója és Erdős Norbert államtitkár személyesen vitte el az eszközöket szerda délután. Elsőként Mezőkovácsházára. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnáziumban Havancsák Piroska igazgató fogadta örömmel a megkapott 56 tanulói és 4 pedagógusi eszközt. Megtudtuk, a gépek megismerése után feltelepítik a tanuláshoz szükséges programokat, ezzel is segítve a diákokat. Tótkomlóson a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumba is vittek gépeket a kilencedikeseknek, Tuska Mária igazgató vett át 33 tanulói és 39 tanári notebookot.

Havancsák Piroska és Erdős Norbert /Fotó: ifj Juhos János/

Orosházán, a Táncsics gimnáziumban 124 tanulói és 6 tanári gép érkezésének örülhetett az intézmény, dr. Blahó János igazgató, örömtelinek is nevezte az alkalmat, hiszen a XXI. századi iskola az a digitális iskola, ez az eszközpark óriási segítség, a Táncsicsban a szakkabinet fejlesztését szolgálhatja néhány gép. A laptopok iskolai célok mellett otthoni használatban tanulást és oktatást segítő eszközként funkcionálhatnak.Erdős Norbert emlékeztetett, az elmúlt években két alkalommal is teljeskörűen digitális oktatásra kellett átállniuk a közoktatási intézményeknek, és mindez még az előremutató kormányzati stratégia ellenére is bizony sok nehézséget okozott iskoláknak és családoknak.

Bánki András, dr. Blahó János és Erdős Norbert /Fotó: Imre György/

– Ennek az akadálynak a leküzdése a cél: a digitális oktatáshoz mindenkinek egyenlő hozzáférést kell biztosítani. Az erre irányuló négy éves program keretében adtuk át ezeket a minőségi laptopokat. Az első ütemezés során a kovácsházi és az orosházi járás intézményeibe összesen mintegy 281 digitális eszköz érkezik. A városban, az állami fenntartásban lévő iskolákba is még újabb tizenhárom gép kerül – tette hozzá.