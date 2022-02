Régóta vártak erre a hírre – mondta dr. Rákócziné Tripon Emese, emlékeztetve, 2020 őszén fogalmazta meg a képviselő-testület azt az igényét, hogy szeretnék, hogy legyen Kétegyházán rendőrőrs és ezzel állandó rendőri jelenlét. Hangsúlyozta, mint minden településen, Kétegyházán is vannak olyan problémák, amelyeket csak a rendőrség tud megoldani.

Hozzátette, tavaly aláírásokat is gyűjtöttek a rendőrőrs érdekében, és a csupán kéthetes akció alatt ezernél is több kétegyházi szignózott, megfogalmazva az igényét. Mint kiemelte, ez a 3600 lelkes Kétegyházán, ahol a 18 év felettiek száma 2600-ra tehető, hatalmas eredmény.

Jelezte, hogy a körzeti megbízotti irodának is helyet adó épület önkormányzati tulajdonban van, azon belül két szolgálati lakás is található. Azokat most a Magyar Falu Program keretében elnyert 20 millió forintos támogatásból korszerűsítik, mutatta, hogy a munkálatok jelenleg is zajlanak és pár héten belül véget érnek.

Egy tervrajz segítségével pedig azt szemléltette, hogy a két szolgálati lakás egyikéből miként választanak le két helyiséget, hogy a jövőben azokat is a rendőrök használhassák, rendőrőrse bővítve ezzel a körzeti megbízotti irodát. Hangsúlyozta, az átalakításokkal járó munkálatok költségét az önkormányzat fedezi.

Egy másfél éve elindult folyamat érkezett most fontos állomásához – folytatta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Elmondta: bár Békés megye közbiztonsági mutatói kedvezőek, a kétegyháziak szubjektív biztonságérzetén lehet növelni, a helyiek szeretnék, ha kevesebb bűncselekmény történne a faluban. Ezért kezdeményezték, hogy legyen rendőrőrs a településen.

Hangsúlyozta, hogy a legmagasabb szinten egyeztettek az ügyben, és a szakmai munka után az illetékesek úgy döntöttek, hogy létre kell hozni Kétegyházán a rendőrőrsöt. Hozzátette, ennek vannak infrastrukturális feltételei – amit megteremt az önkormányzat saját forrásból és támogatásból –, illetve személyi szempontok is. Kiemelte: nem kérdés, több rendőr lesz jelen Kétegyházán.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a rendőrőrs a Gyulai Rendőrkapitányság berkein belül jön létre, Kétegyháza mellett Lőkösháza közbiztonságát is növelve, és a tervek szerint tizenhárman teljesítenek majd benne szolgálatot.

Térfigyelő kamerákat telepítettek

Kétegyházán az önkormányzat és a polgárőrség is sokat tesz azért, hogy erősítsék a közbiztonságot – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

Az elmúlt időszakban a polgárőrség sikeresen pályázott térfigyelő kamerák telepítésére – folytatta dr. Rákócziné Tripon Emese. Többek között a településre bevezető utakat pásztázzák az eszközök, azok képesek felismerni az autók rendszámát is. Az önkormányzat pedig önerőből fejlesztett, például olyan területeket figyelnek a kamerák, amelyeken korábban illegálisan raktak le szemetet.

A polgármester hangsúlyozta, hogy folyamatosan nézik a pályázati lehetőségeket, hogy miként bővíthetik a térfigyelő kamerák rendszerét.