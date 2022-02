Hozzátette, az óvodai nevelésnek egyébként szerves része a munka jellegű tevékenység, és fontosnak is tartják, hogy kielégítsék a gyerekek ilyen irányú vágyát, illetve azt fokozzák. Hiszen azáltal ismerik meg környezetüket, szereznek tapasztalatokat és fejlődnek a képességeik is. Pálovitsné Czene Ágota elárulta, a munka jellegű tevékenység az óvodában kétfelé oszlik. Az egyik az állandó, a másik az alkalomszerű, kötődik például egy évszakhoz vagy ünnepkörhöz. Az állandóak között van például a játékok elpakolása, alkalomszerű pedig többek között a karácsonyi készülődés közbeni mézeskalácssütés, azon belül a tojás feltörése vagy a tésztagyúrás. Kiemelte, az állandó tevékenységek azért fontosak, hogy például a rendrakás természetessé váljon a gyerekeknek. Ez viszont egy folyamat, nem megy egyik napról a másikra, ezért is kell időben elkezdeni.