Kérdésünkre Dankó Béla elmondta, fontosnak tartja ezeket az eseményeket azért is, mert azok segítik a hagyományok megőrzését.

– Egy-egy ilyen disznótoron a gyerekek, fiatalabbak mindig kicsit félve érkeznek, majd boldogan kapcsolódnak be az ételek készítésébe. Jó néhányan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy az ételek nem fóliában „születnek” – folytatta a gondolat. – A szép hagyományok pedig összetartják a családokat, a barátokat.

Siklósi István, Mezőberény polgármestere a program jelentőségéről kiemelte, a szervezők ritkuló hagyományokat elevenítenek fel, és tartanak életben.

– Napjainkban nem általánosak az olyan disznótorok, amelyeket a hagyományoknak megfelelő tartanak – tette hozzá. - A rendezvény emellett kiváló közösség- és csapatépítő program is volt. Siklósi István arra a kérdésünkre, hogy miért népszerűek és sikeresek a berényi gasztronómiai termékek megye- és országszerte elmondta, egyedi ízeik vannak, ráadásul a városban a különböző termékeket nagy tisztelettel és a megfelelő alapanyagokból készítik.

Mint egy családi eseményen

Kiss Géza, a gútai delegáció tagja hírportálunknak elmondta, nagyon jó kapcsolatot ápolnak Mezőberénnyel, illetve a Mezőberényi Szlovákok Szervezetével.

– A disznótor gyerekkori emlékeket idéz számunkra is – fogalmazott Kiss Géza. – Nagyon jó a társaság, a helyi szlovákok szervezete, mint mindig, most is nagyon jó légkört teremtett. Hozzátette, olyan volt a szombati esemény miliője, mint egy hagyományos családi disznótoron. – Mindent együtt, közösen csináltunk, Borgula Györgyné Julika mindenkit ügyesen beosztott egy feladatra.