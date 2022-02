Harminchárom éve él boldog házasságban nejével, Klárával Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke. Klára „látó”, ahogy István mondta, ő azonban elvesztette szeme világát. Klára és leányuk, Renáta ugyanakkor bearanyozza mindennapjait.

– A házasság egy szent kötelék, biztonságot ad, csodálatos dolog, hogy vár valaki otthon – mesélte István. – Ha bármi baj van, egymáshoz fordulhatunk, közös célokért küzdhetünk. Természetesen vannak összezördülések nálunk is, de ahol terítenek, ott csörömpölnek a tányérok. A Valentin-napról elmondta, nála ez olyan nap, mint a többi, amikor együtt lehet a feleségével. Nem egy napon vagy például csak karácsonykor kell és lehet szeretni a másikat, hanem az év minden napján.

– Ma Magyarországon 3,5 millió ember él házasságban. Az elmúlt időszakban megtapasztalt bezártság, az otthoni munkavégzés, a bizonytalanság egyes kapcsolatokat megerősített, másokat pedig komolyan próbára tett – ecsetelte Herjeczki Kornél, a házasság hete mozgalom országos koordinátora. Kitért arra: a családok szétesése nagy veszteség személyes, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt, a stabil, egymást támogató kapcsolat ugyanis nemcsak a párok boldogságát segíti elő, hanem kihat a velük élő gyermekeik életére, a munkavégzésük minőségére, és komoly gazdasági vonatkozásai is vannak.

Ha bármi gond adódik, azt közösen megoldják

Dariday Róbert színművész és neje 1971-ben szerettek egymásba Miskolcon: – Én a színházban játszottam, ő pedig a helyi patikában dolgozott vezetőhelyettesként, és mindketten az üzemi étkezdében ebédeltünk – kezdte el mesélni megismerkedésük történetét Dariday Róbert, majd felesége vette át a szót.

– Már ott kinézett magának, és miután megtudta, hol dolgozom, mindig jött a patikába. Tisztelettel köszönt, és amit kért, azt a gyógyszert odaadtam neki. Ez ment sokáig. Már egy egész komoly gyógyászati készletet halmozott föl otthon, mire a munkaügyi döntőbizottság beíratott egy tanfolyamra, amin ő is részt vett. Itt mikor meglátott, épp egy kedves ismerősömmel beszélgettem, akit ő is ismert. Odasietett hozzánk, és mondta a férfinak, hogy mutasson be minket egymásnak. Onnan már szabad volt beszélgetnünk. Azonban ezután is olyan tisztelettel volt irányomba, hogy elkezdtem kételkedni abban, hogy vonzódik hozzám. Aztán csak összegabalyodtunk egy életre, és azóta mindenben társai vagyunk egymásnak – avatott be minket Dariday Róbertné dr. Bara Borbála. Ugyanakkor hozzátette, kezdetben sokan óva intették a színésztől. Többek között Borbála családja is sokáig harcolt a szerelmük ellen.

– Mindezek ellenére úgy döntöttünk, összekötjük az életünket. És mikor hívták Róbertet Békéscsabára, magam mögött hagyva korábbi életem, Róberttel együtt ideköltöztem – árulta el a Magyar Népköztársaság Kiváló Gyógyszerésze címet is elnyert Bara Borbála. Az idő pedig őket igazolta, hiszen a házasok tavaly november 19-én ünnepelték aranylakodalmukat.

Borbála és Róbert tavaly ünnepelték aranylakodalmukat /Fotó: I. Gy./

– Mindig egymásért éltünk. Nálunk soha nincs az, hogy én vagyok, hanem mi vagyunk. Egymásért mindent megteszünk, és ha bármi gond, probléma adódik, azt közösen megbeszéljük, megoldjuk. Mert hiszen tökéletes ember nincsen, mindenkiben van hiba, amit tudnia kell kezelnie a másiknak. Vagyis a mi házasságunk alapja egymás megbecsülése és tiszteletben tartása – árulták el.

Újra igent mondanának egymásnak

Szebellédi Zoltán és felesége, Szebellédi-Szász Erzsébet középiskolásokként találkoztak: – Én Kecskemétre jártam a Piarista gimnáziumba, Erzsike pedig Debrecenben egy katolikus lánygimnáziumba. És néha összeeresztettek bennünket – mondta Zoltán nevetve, majd felesége folytatta a történetet. – Az osztályfőnökeink keresték az alkalmat, hogyan ismertethetnék össze a két testvériskola növendékeit, hogyan alakíthatnának ki kapcsolatot egymással a fiúk és a lányok – emlékezett vissza Erzsébet. A fiatalok hamar barátok lettek, de a szerelem még váratott magára .

– Kölcsönös szimpátia alakult ki közöttünk, de akkoriban papnak készültem. Ezért az érettségi után döntenem kellett, hogy a családi életet vagy a papságot választom. Bevonultam a szemináriumba, imádkoztam, gondolkoztam, és végül a családi élet mellett döntöttem – osztotta meg velünk Zoltán. A szerelmesek házasságot kötöttek egymással, ennek pedig már harminckettő éve. Ez idő alatt megtapasztalták, hogy a boldog házassághoz nélkülözhetetlen a szerelem, az azonos értékrend és az elköteleződés.

– Az azonos értékrendhez a hitünk szorosan kapcsolódik. Szentségi házasságot kötöttünk, és bár fiatalok voltunk – 20-21 évesek – nagyon komolyan gondoltuk, és ma is éppúgy igent mondanánk egymásnak – fogalmazott Erzsébet. Hozzátette, már a házasságkötés előtt mindent átbeszéltek, amit az élet hozhat a számukra.

A Szebellédi família: Dorka és Márton, Bende, Mária, Zoltán és Erzsébet, Anna és Krisztián, Márton, Katalin, Zsuzsanna, Mátyás, Áron

– Esküvő előtt egyetértettünk abban, ha lehet, akkor nagy családot szeretnénk. Legalább három gyermeket terveztünk, mert ők már egy kis közösséget tudnak alkotni. Isten végül hat gyermekkel áldott meg minket, amiért végtelenül hálásak vagyunk – fogalmazott az édesanya, aki elmondta, a mai napig minden nagyobb döntést átbeszélnek, és figyelnek arra, hogy a házasságukat az ne veszélyeztesse.

– A házasság egy olyan kincs, amit őrizni kell, nem szabad hagyni megkopni. Hiszen felelősek vagyunk egymásért, és azért, hogy a gyermekeinknek jó példát mutassunk – hangsúlyozták.

A vérkészlethez is hozzájárulhat a szerelem

A szeretetet és a törődést nem csak egy napig lehet ünnepelni, egy egész életen át fontos és nélkülözhetetlen része a mindennapoknak – közölték az Országos Vérellátó Szolgálatnál. A szervezet Valentin-havi véradásra invitálja a véradókat. Nincs más teendőjük, mint szólni a szerelmüknek, egy barátjuknak vagy egy családtagjuknak, hogy közösen adjanak vért, ezzel is hozzájárulva a hazai vérkészlet ideális szinten tartásához. Ma a békéscsabai területi vérellátóban (Gyulai út 20.), a gyulai transzfúziós osztályon (Semmelweis u. 1.) és az orosházi transzfúziós osztályon (Könd u. 59.) minden véradónak marcipánszívvel is megköszönik a véradást. A Valentin-havi véradós játék keretében exkluzív ajándékokat sorsolnak ki.

A játékban való részvétel menete: adjon vért többedmagával 2022 februárjában, örökítsék meg páros véradásukat egy közös fotóval, küldjék ezt el a nevükkel és taj-számukkal együtt február 28-án 22 óráig a [email protected] e-mail-címre. A képeket március 1-jén feltöltik az Országos Vérellátó Szolgálat közösségi oldalaira, és ugyanezen a napon a beküldők között ajándékutalványokat sorsolnak ki.

Közös véradás a csabai vérellátóban dr. Reichnach Kinga gyerekgyógyász és vőlegénye, dr. Apáti-Nagy Péter traumatológus

Szebbé tehetjük közös jövőnket

A házasság hete programsorozat több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, Magyarország 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire, és segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy éppen a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő videóüzenetben köszöntötte a magyar párokat a házasság hete alkalmából. Azt mondta: a házasságok vagy épülnek, vagy visszafejlődnek, de soha nem maradnak változatlanok.

– Minden egyes nap teszünk vagy mondunk valamit, ami vagy jobbá vagy rosszabbá teszi a kapcsolatunkat – vélekedett. – Ha hajlandóak vagyunk bocsánatot kérni, és a múltbeli kudarcokért egymásnak megbocsátani, szebbé tehetjük a közös jövőnket. Megtanulhatjuk egymás szeretetnyelvét beszélni, ami nagyban gazdagítja a házasságunkat.