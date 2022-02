A tanácskozás a megszokottak szerint a lejárt határozatokról szóló beszámolókkal kezdődött, melyeket elfogadott a testület. A települési civil alappal kapcsolatos döntésében Kerek Mihály javaslatára 500-ról 750 ezer forintra emelték a keretösszeget. Továbbá beérkeztek az újonnan kért ajánlatok a sportpálya lelátójának építésére. A legkedvezőbb, 3 millió 530 ezer 600 forintos bruttó összegűt fogadták el. A LEADER-program kiírására pedig ezzel adják már be a Sportpálya korszerűsítése lelátó telepítésével elnevezésű pályázatukat. A műszaki tartalom szerint a lelátó 51 férőhelyes lesz, védőkorláttal és 50 négyzetméter betonalappal. A beruházás összköltsége 4 millió 312 ezer 506 forint, amiből 4 millió 96 ezer 881 forintra lehet pályázni, a fennmaradó összeget az idei költségvetésből különítik el. Lehetőség nyílt a Magyar Falu Program keretében a temetők infrastrukturális fejlesztésére is. Ennek keretében hat urnafal beszerzésére kértek ajánlatokat, melyek közül a legkedvezőbb, 3 millió 873 ezer forintost fogadta el a képviselő-testület. Pályáznak még a Dózsa György utca Petőfi és Tessedik utcák közötti szakaszának aszfaltozására. Hozzájárultak a testület tagjai a Trefort Ágoston Általános Iskola folyosójának megújításához, illetve az intézmény radiátorainak cseréjéhez. Molnár József polgármester ennél a napirendi pontnál megjegyezte, hogy a kisiskola felújítására is pályáznak. Ezután döntöttek az idősek klubjának energetikai felújításáról, amire a TOP Plusz programban indulnának. Tárgyalták még a falunap kérdését, aminek kapcsán július 2-i dátumról döntöttek annak érdekében, hogy ne essen egybe a július 9-i Csabacsűdi Aratónappal. Utolsóként pedig a polgármester havi illetményéről határoztak. A település lakosságszámához illeszkedve azt a törvényben meghatározott 715 ezer forintban állapították meg plusz 15 százalék költségtérítéssel. A kötelező emelést az állam közel 3,4 millióval kompenzálja a települési költségvetés felé.