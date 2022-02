Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője hangsúlyozta, szerencsére már érkeznek a megyénk fóliában és üvegházaiban termesztett zöldségek, de azért még fölényesen az import vezet.

– Leginkább a letárolt, és most piacra dobott készletekből van magyar burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zöldség, zeller – ecsetelte Gulyás Tamás. – Az viszont világosan látszik, hogy ha ezek a készletek kimerülnek, emelkednek majd az árak. Egészen addig, míg nagyobb mennyiségben nem teremnek a fóliás zöldségek, ami növeli a kínálatot, és csökkenti az árakat.

A gyümölcsöknél a keresletet tekintve az alma vezet, már előzi a narancsot és a banánt.

Szerencsére az ár sem szállt el, 500 forint alatt, körül kapható a gyümölcs kilója. Persze, aki körtét akar vásárolni, annak rá kell tennie minimum kétszáz forintot kilóként, az import szőlő ára pedig elérheti kilónként az 1700 forintot is. Gulyás Tamás érdekesnek találja, hogy amikor itt van olcsó áron a szőlő, a paradicsom, nem veszik a vásárlók nagyobb tételben a fogyasztáshoz vagy például a téli eltevéshez. A savanyú káposztánál is azt látják, hogy inkább készen, drágábban vásárolják, mint hogy otthon savanyítsanak a fejes káposztából télire.

– Az akciókra vevők a vásárlók, akár 10–15 százalékos kedvezmények is nagyságrendekkel növelik a fogyasztást – emelte ki Gulyás Tamás. – Ilyenkor nem igazán érdekes, hogy honnan származik az áru, csak az ár számít.

Az orosházi piacon a zöldségzöldje, a saláta harmatosan friss levelei a sátor szélében várják, hogy piacképesen áruba bocsássa a termelő.

A karalábét szedte éppen Erika és párja, Darók József ottjártunkkor. A fűtetlen sátor alatt október óta cseperednek a saláta- és a karalábéfejek. Heti egy öntözést igényelnek a növények, de meghálálják a vegyszermentes gondoskodást. A kistermelők egy másik kisebb, de már fűtött sátorba is becsalogattak: ott nevelik a bébispenótot. Három hete vetették, a zsenge növénynek még van ideje erősödni. Ám az úgynevezett, biomagokból kicsíráztatott mikrozöldségek már edénykékben várják a vevőiket. Vitaminbombák ezek, most éppen lucerna, brokkoli és retek zöldell, több ládányi. A zellert felszedték még karácsony előtt, mentegetőzik Erika, mert kicsi a levele. Most osztályozzák, mossák, szombaton és csütörtökön a piacon kínálják. S ha még marad ideje a kertészkedés mellett, ősi, házi recept alapján készít garantáltan minőségi alapanyagokból csalamádét.