Kilenctagú szakmai zsűri pontozta a pálinkaverseny mintáit Fabulya Attila okleveles párlatbíráló vezetésével. Helyet kapott a zsűriben többek között Mokrán János pálinkamester, szakmérnök és Vékony Tamás főzőmester is. A benevezett tételek teljesen anonim módon kerültek a pontozók elé, tehát objektív döntés született. Az eredmények azonban egyelőre nem nyilvánosak, azokat e hét szombatján hirdetik ki a Csabai Pálinkarneválon. A vasárnap is programokat nyújtó rendezvényt a Csabagyöngye Kulturális Központ és pálinkaklub közösen szervezi. Varga Gábor szervező kiemelte, a február 26–27-ei programon elismert Békés megyei pálinkamárkák mutatkoznak be, így az Árpád Pálinka Manufaktúra, a Magna Pálinka, a Békési Manufaktúra, a Gyulai Pálinka Manufaktúra és a Kisüsti Sarkadi Pálinka.

– Pálinkakészítéssel kapcsolatos kiscsoportos workshopokkal, szakmai előadásokkal, pálinkafőző-berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek bemutatóival, kedvezményes kóstolási, vásárlási lehetőséggel várjuk az érdeklődőket – hangsúlyozta Varga Gábor. – A rendezvény fővédnökei: Erdős Norbert, az Agrárminisztérium államtitkára és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

A rendezvény szombaton fél tízkor kezdődik. Köszöntőt mond Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója és Mihály László, a Csabai Pálinka Klub elnöke. A rendezvényt Herczeg Tamás nyitja meg. A Csabai Pálinkarnevál szakmai programjainak moderátora Fabulya Attila, a Csabai Pálinka Klub szakmai vezetője.

Fotók: Bencsik Ádám

Szakmai és szórakoztató programok

Február 26., (szombat)

10.15 – A legfontosabb tavaszi munkálatok a gyümölcsöskertekben Előadó: Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke.

11.00 – Az erjesztés a minőség záloga – A pálinkacefre-készítés és erjesztési technológia. Hasznos tanácsok magán- és bérfőzetőknek. Előadó: dr. Kovács Tamás, a KOKOFERM Kft. ügyvezetője.

12.00 – A Békés megyei kereskedelmi pálinkafőzdék bemutatkozása. Kóstolóval egybekötött, személyes egyeztetés a pálinkaházak képviselőivel, főzőmestereivel a kiállítói standokon.

14.00 – 2022. legjobb kereskedelmi főzdéje, az év legjobb kereskedelmi pálinkájának, 10 champion-díjnak és 13 aranyéremnek büszke tulajdonosa a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra. Az ongai Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen elért eredményekről és az újonnan bevezetett százpontos bírálati rendszerről tart előadást Horváth György, az Árpád Pálinka főzőmestere.

15.00 – Aranyérmes almatermésű és csonthéjas gyümölcspárlatok készítésének titkai, szakmai fogásai gyakorlati tapasztalatok alapján. Előadók: Pavlicsek Csaba, a SCIENTIA Egyesületet elnöke, Magyarország négyszeres legeredményesebb magánfőzője és Mladoniczki István pálinkamester, szakmérnök.

16.00 – Az Agrárminisztérium „Az év pálinkája" díját 2022-ben a Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. érlelt szilvapálinkája nyerte el. Kerekasztal-beszélgetés a pálinkák, párlatok hordóban történő érlelésének technológiájáról a különböző, faalapanyagú hordók jellemzői alapján. Beszélgetőtársak: Mokrán János, a Gyulai Pálinka Manufaktúra pálinkamestere, szakmérnöke és Dúl Udó érleléskutató pálinkamester, szakmérnök.

17.00 – A X. Békés Megyei Házipálinka-verseny ünnepélyes eredményhirdetése.

18.30 – Zenés pálinkakóstoló a Békés megyei kereskedelmi pálinkafőzdék kiváló termékeiből, személyes beszélgetés a pálinkaházak képviselőivel. A zongoránál: Vozár M. Krisztián.

Bondár Mihály, Mokrán János és Bartikné Éva

Február 27., (vasárnap)

9.00 – Aranyérmes, szőlőből és vadontermő gyümölcsökből előállított párlatok készítésének titkai, szakmai fogásai gyakorlati tapasztalatok alapján. Előadók: Pavlicsek Csaba és Mladoniczki István.

10.00 – Az erjedés hibái és okai – Hasznos tanácsok magán- és bérfőzetőknek. Előadó: dr. Kovács Tamás.

11.00 – A Kárpát-medencei gasztrokultúra jelképének, a pálinkának népszerűsége, és elterjedése a 18-19. században – különleges történetek a pálinka bűvöletében, híres személyek kötődése az első számú hungarikumhoz. Előadó: Fabulya Attila.

12.00 – Hogyan ismerhető fel, milyen érzékszervi tulajdonságok utalnak arra, ha a pálinka hibás? – négydimenziós előadás, csak saját felelősségre.

13.00 – A pálinkatotó eredményhirdetése.

13.30 – A Békés megyei kereskedelmi pálinkafőzdék bemutatkozása.

Folyamatos programok: Békés megyei pálinkák kóstolója, pálinkatotó értékes nyereményekért, a cefre- és pálinkakészítéshez szükséges kellékek, segéd- és adalékanyagok, eszközök bemutatója vásárlási lehetőséggel. A programban való változtatás jogát a szervezők – a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében – fenntartják. A rendezvény díjtalanul, de védettségi igazolvánnyal látogatható.