Vonzó a jég és a csíkos csoki Csanádapácán

A helyi általános iskolában 2011 óta szerveznek a diákoknak korcsolyázási alkalmakat a téli hónapokban. Ennek van most itt a szezonja. A diákok többször is buszra ülnek, és a szentesi Frigo jégpályára látogatnak. Amikor a hagyományt elindították, a környéken nem voltak még korcsolyapályák. A szentesit megszerették, azóta is hűséges visszatérők.

Cs. I. Cs. I.

A korcsolyás minikirándulások mindig jól sikerülnek Forrás: BMH

Megtudtuk, vonzerő még a büfében kapható csíkos forrócsoki is. Az idén alig telt el két hét, már kétszer voltak az iskolások korcsolyázni. Egy-egy alkalommal harmincan is mentek. Az iskolavezetés célja a téli sportok megszerettetése. A jeges sport alapjaival már több száz gyermek megismerkedhetett a kezdeményezés jóvoltából. A gyerekek nagyon vigyáznak és ­figyelnek egymásra. Az idősebbek segítik, tanítják a kicsiket­. Bizonyára lesznek közülük többen is, akik élnek majd a megszerzett tudással, és telente felkeresik valamelyik jégpályát, felnőttként pedig elviszik saját gyermekeiket is.

