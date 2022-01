Az óra témájához kapcsolódva elmondta, az egy olyan költők között szövődött barátságról szól, amely nem csupán a magyar, hanem a világirodalomban is egyedülálló volt. Petőfi Sándor és Arany János kapcsolatáról kifejtette, a költészeten kívül más közös pontjuk is volt, mégpedig a színház. Ugyanis mindkettőjüket vonzotta a színpad, ki is próbálták magukat, mint színészek, de rájöttek, hogy nem erre a pályára születtek. Majd 1846-ban jött a Kisfaludy Társaság pályázata, amelyre Arany megírta a Toldit. Hatalmas sikert aratott vele, komoly rajongótábora lett, tömegével érkeztek hozzá a levelek. Köztük volt Petőfi üzenete is, amire vágyott, mivel nagy tisztelője és csodálója volt a későbbi forradalmárnak. Utóbbi pedig soraiban nagyra méltatta a pályázatra írt költeményt. Arany örömében rögtön meg is válaszolta a levelet, így indult barátságuk.