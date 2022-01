A háztartás egyéb részéről elmondta, számára a mosógép és a szárítógép is nagyon fontos, és komoly segítséget jelentenek. Utóbbinak köszönhető, hogy nem kell teregetnie, majd napokig várnia a ruhák száradására. Hozzátette, robotporszívója ugyan még nincs a magas küszöbök miatt, de már abból is keresi azt a típust, ami otthonukban is tudna dolgozni. Végül a kertre térve kifejtette, ott már minden elektromos náluk, hiszen például a fűnyírót és a sövénynyírót is sokat használják tavasztól őszig. Laskainé Kiss Alexandra dévaványai képviselő, művelődésszervező és sportegyesületi koordinátor elmondta, nála az abszolút kedvenc a háztartási gépek közül a mosogatógép és a szárítógép. Utóbbi különösen akkor volt az, amikor lánya óvodás volt, és a koronavírus miatt hetente küldték haza az ágyneműt kimosni. Hozzátette, lényegében minden izgalmas robotgépet kedvel, mégis igyekszik folyamatosan szűkíteni a kört, és nem megvenni a felesleges dolgokat. Végül a kedvencekre visszatérve kifejtette, közéjük sorolná még a vezeték nélküli porszívót, ami időt és energiát is spórol neki. Gyerekek mellett ugyanis gyakran adódnak „vészhelyzetek” a padlón és szőnyegen, ezekre gyors megoldást jelent.