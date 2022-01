– Minden magyar állampolgár kötelessége a haza védelme – hangsúlyozta az ünnepélyes aláíráson Szabó István honvédelmi államtitkár, aki a békési iskola csatlakozását mérföldkőként jellemezte, amely szavai szerint többféle segítséget, együttműködési lehetőséget is jelent az intézmény számára. A programról szólva elmondta: 2017-ben 55 intézmény vett részt abban, így öt év alatt közel megduplázódott az iskolák száma, ma pedig már több mint 4600 kadéttal számolnak. Szabó István kifejtette: a kadétprogram három szintből áll, az első szinten közismereti képzésben vesznek részt a kadétok, a második szint pedig a honvéd kadét szakképzés. – És vannak a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő olyan oktatási intézmények, amelyek az oktatási programjukat egy bentlakásos, kollégiumi nevelési programmal is kiegészítik – részletezte. Az államtitkár kiemelte, hogy a fiatalok tanulmányaik alatt ösztöndíjat is kaphatnak.