– Számunkra nagyon fontos, hogy Nikikét soha ne felejtsék el az emberek, de a sétával arra is szeretnénk emlékeztetni, hogy még mindig nincs meg a gyilkosa, és a megtalálásában minden, akár apróságnak számító információ is segíthet. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk nagyon a gyerekekre, mert bármikor köztünk járhatnak olyanok, akik őket akarják bántani – mondta el hírportálunknak a séta előtt Niki édesanyja, Iszály-Szilágyi Edit. Az emlékezők ezúttal is a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központtól a Törökzugi ABC-ig járták végig azt az utat, amit a kislány is megtehetett eltűnése előtt, 1998. január 14-én. Huszonnégy esztendeje az akkor hét és fél éves Szathmáry Nikolett néptáncóráról hazafelé tartva tűnt el. A kislány földi maradványait három évvel később nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. – A január 14-e körüli napok mindig nagyon nehezek, újra és újra felidézem, hogy mi történt akkor, átgondolom az eseményeket és kicsit magamba is fordulok – tette hozzá az édesanya. Iszály-Szilágyi Edit elmondta, mindennap gondolnak a kislányára, a fényképe kint van a lakásuk falán. A helyiek sem felejtették el a tragédiát, bár a járványhelyzet miatt a mára már nyugdíjas anyuka kevesebbet jár emberek közé, de még mindig sokan keresik az interneten, akár, hogy együttérzésüket kifejezzék, akár, hogy elméletüket, elképzelésüket, esetleges információikat elmondják neki.