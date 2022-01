Elmondása szerint, ha szükség van rá, jelzik az iskolából, elmondják, mi a gond, amit aztán közösen oldanak meg a pedagógusokkal és a gyerekekkel. – Mondhatni, átlagos dolgok történnek, volt olyan, hogy összevesztek a diákok, vagy az egyik véletlenül elrakta a másik felszerelését – emelt ki pár ügyet a zászlós. Mindezek mellett célja, hogy a diákokat a megfelelő közlekedésre nevelje. Korábban a körösladányi iskolás csapatot vezette első helyre a megyei kerékpáros ügyességi versenyen, majd az országos megmérettetésen is jó eredményt értek el.

– Most például a szabadidőmben elkezdtem oktatni a KRESZ-t a gyereknek, nem kötelező jelleggel, csak azoknak, akiket érdekel. Közben a szülőknek is mindig el­mondom, hogy ügyeljenek a kerékpáros-felszerelésre, legyen például működő világítás­, főként így télen, amikor korán sötétedik – tette hozzá.

Szendrei Bálint, bár elmondása szerint „megörökölte” a feladatát, de készült rá. – Korábban már próbáltam iskolarendőr lenni, de akkor mindkét szóba jöhető iskolában be volt töltve ezt a pozíció. Aztán, amikor kollégámat egy másik beosztásba helyezték, kaptam az alkalmon, és jelentkeztem a vésztői iskolába. Örömmel, szívesen végzem a feladatot, és büszke vagyok rá, hogy most ezt ilyen formában is elismerték – hangsúlyozta Szendrei Bálint.