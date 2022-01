Hozzátette: az online térben zajló beszélgetések célja az, hogy közösen gondolkodjanak Európa jövőjéről, hogy ötleteket és ajánlásokat tegyenek többek között olyan témákban, mint az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a közösségfejlesztés vagy a digitális átállás. A programokkal szeretnék megszólítani a fiatalokat is, hiszen a jövőben ők lesznek a döntéshozók. Hangsúlyozta: a műhelymunkák révén Békés megye is hangot kaphat Európában. – A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ számos programot tervez erre az évre – erről beszélt Kesjár Kitti, a központ munkatársa. Sorolta a közeljövő eseményeit, hogy februárban a civilek napja alkalmából lesz a fővárosban egy konferencia, amelyre Békés megyéből is számítanak a jelentkezőkre. Február 9-én 15 órától a Csabagyöngye Kulturális Központban civil szervezetek számára egy fórumot tartanak, de véradások is lesznek a következő hónapban.