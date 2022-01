A babaköszöntő csomag bevezetésére Kovács Ildikó, a képviselő-testület humán és szociális bizottságának tagja tett javaslatot, amelyet a grémium is támogatott. Emellett a teljesség igénye nélkül tanévkezdési támogatással, a több helyi intézmény látogatására jogosító Nebuló-bérlettel, a fiatalokat segítő lakhatási programmal is segítik a generáció tagjait, továbbá a diákok számára ösztöndíjprogramok is rendelkezésre állnak, illetve sikeres a babafaprogram is.