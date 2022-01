Dr. Görgényi Ernő polgármester emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években mindig nyertek utak, járdák fejlesztésére a pályázati kiíráson. Legutóbb éppen az Eminescu utca Kapa és Sánc utca közötti szakasza újulhatott meg. Szólt arról, hogy a polgármesteri hivatal mérnöki osztálya korábban felmérte a lakossági megkeresésekben és képviselői interpellációkban megfogalmazott útfelújítási igényeket. A Scherer Ferenc utca felújítását Mittag Mónika, a választókerület önkormányzati képviselője kezdeményezte, és 2018-ban az utca egy szakaszát már felújították, amit most teljessé tennének.

A beruházás 75 százalékára, ebben az esetben az előzetes árajánlat szerint 40 millió forintra pályázhat az önkormányzat. A fennmaradó közel 14,5 millió forintot pedig saját forrásként biztosítanák a fejlesztéshez.

Hamarosan nyári naplementében is lehetőség lesz házasságot kötni a városban. Dr. Görgényi Ernő elmondta, a házasodni készülő párok már több alkalommal is jelezték, hogy főleg a nyári időszakban szeretnék szabadtéren, 19 óra után megtartani a polgári esküvőt. Ennek oka, hogy ilyenkor kedvezőbb a hőmérséklet, másrészt a naplemente is emlékezetessé teszi az eseményt. A kezdeményezést az anyakönyvvezetők is támogatták.

A grémium döntése értelmében a hivatali helyiségen kívül, május 1-től szeptember 30-ig, pénteken és szombaton este is lehet majd polgári házasságot kötni. A vonatkozó helyi rendelet csütörtöki módosítása értelmében az említett hónapokban pénteki napokon 15-től 21 óráig, szombatonként 12 órától 21 óráig engedélyezhető ilyen módon az esküvő, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek, a hivatalos iratok épsége és az anyakönyvvezető részére a megfelelő körülmények biztosítottak. Így 30 fok felett például napernyőre vagy sátor, szürkület esetén világítás, egyenletlen talaj esetén szőnyeg vagy ideiglenes szilárd burkolat biztosítása szükséges.