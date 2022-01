Egyre több az idős, akik ellátása és felügyelete egyre nagyobb terhet ró a családtagokra, akik közben dolgoznak. Sokan vannak egyedül is, miután például elvesztették házastársukat. Ők az otthonokban közösségben lehetnek, és nem arra kell várniuk egész nap, hogy mikor néznek rájuk – mondta dr. Csicsely Ilona, a családügyi és népjóléti bizottság elnöke. Hozzátette, tavaly alakult meg az Idősügyi Tanács Békéscsabán – amelynek ő is tagja –, és az első ülésen szó volt az idősotthonokról is. Emlékeztetett: elhangzott, hogy az intézményekbe egyre idősebbek kerülnek be, akik egyre több segítségre szorulnak, a várólisták pedig hosszúak. A városi közgyűlés novemberi ülésén elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban is megfogalmazták, hogy szükség lenne pontosan emiatt a férőhelyek bővítésére. Mind az Életfa, mind az Ady Endre utcai idősek otthonába kérelem alapján veszik fel a jelentkezőket, előbbi 124, utóbbi pedig 129 férőhelyes – mondta Szarvas Péter polgármester.