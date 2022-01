A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője kiemelte, szombaton egyes térségekben intenzíven és megszakítás nélkül havazott, így a folyamatos munkavégzés mellett is voltak időszakok, amikor ideiglenesen téliesebb voltak az útviszonyok. – Szakembereink nemcsak napközben, hanem éjszaka is végezték a szükséges beavatkozásokat, hajnalra a havazás is elállt, így vasárnaptól elsősorban a latyak eltávolítása a főbb feladatunk – fogalmazott a szakember. A kezelésükbe tartozó közutak mellett az országos kerékpárhálózat elemein is végeztek és végeznek jelenleg is síkosságmentesítési munkákat. A megyében 31 gép dolgozott szombaton, vasárnap délelőtt pedig továbbra is 22 géppel vannak kint. A beavatkozások során szombat estétől vasárnap reggelig összesen 250 tonna útszóró sót és 5000 liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki. Vasárnap már nem várható számottevő csapadék, de a szükséges utómunkákat továbbra is végeznek: az M44-es alapvetően sónedves, ahogy a főutak nagyobb része, de egyes térségekben a fő- és mellékutakon is vannak latyakos, utóbbiaknál néhol hókásás szakaszok a kisebb forgalmú utakon, így ezekre koncentrálnak a nap folyamán. Az autósoknak ugyanakkor vasárnap is érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális út- és látási viszonyokról az utinform.hu oldalunkon.