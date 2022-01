Rákérdeztek a szokásokra is

Végeztek egy felmérést is, az életmóddal kapcsolatban kérdezték a járásban élőket, több mint 1600 kérdőív érkezett vissza. Rákérdeztek a dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási, sportolási szokásokra is. Bár a kitöltők többsége fontosnak ítéli az egészséges életmódot és a káros szenvedélyek kerülését, a szűrővizsgálatokat, ez a szokásaikban nem igazán mutatkozik meg. A felmérést kitöltők ötöde rendszeresen dohányzik, vannak, akik több mint egy doboz cigarettát szívnak el naponta. A válaszadók nagy része egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, 3 százaléka viszont rendszeresen, mindennap. A döntő többség nem él kábítószerekkel, és nem is próbálta ki azokat soha, 7,4 százaléka fogyasztott élete során legalább egyszer drogot. A kitöltők 20 százaléka rendszertelenül étkezik, éppen úgy, ahogy ideje engedi, fele napi háromszor, negyede az ajánlott módon, öt alkalommal. A válaszadók 39 százaléka egyáltalán nem sportol, 35 százaléka alkalomszerűen, 26 százaléka heti többször is.