Seregi Zoltán, a Jókai Színház igazgatója köszöntőjében elhangzott, a magyar kultúra napján ugyan már volt egy ünnepség Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban, de véleménye szerint oly gazdag a hazai kultúra, hogy megérdemel még egy alkalmat. Ezért a Bárka folyóirat szerkesztőségével úgy döntöttek, közösen is megünneplik a jeles napot. Elek Tibor főszerkesztő elmondta, immár hagyomány, hogy a magyar kultúra napja közelében tartják meg Ünnepi Bárka-estjüket.

Ilyenkor egyfajta számadást végeznek a nyilvánosság előtt az elmúlt év Bárkás tevékenységéről, átadják a folyóirat díjait és bemutatják a legfrissebb lapszámukat is. Hozzátette, ezúttal rendhagyó módon, kollégái mutatnak be egy-egy példányt a tavalyi év produktumából.

Farkas Wellmann Éva főszerkesztő-helyettes a folyóirat 2021/4. számát ismertette a közönségnek. Elmondta, ennek témáját Gyarmati Gabriella művészettörténésszel közösen találták ki, majd a szerkesztőség együtt valósította meg. Lényege volt, hogy együtt látogattak el a Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol megnézték az új állandó kiállítást, majd mindannyian írtak egy összefoglalót élményeikről a folyóiratba. Az 5. számot Szil Ágnes szerkesztő ismertette. Elmondta, két fontos tartalommal töltötték meg, az egyik volt a humor összeállításuk, a másik pedig a múzeum Évek, pályák, alkotások című kiállításához kapcsolódott. Utóbbi azért volt különleges, mert a koronavírus miatti bezárkózást követő első tárlat volt. Kiss László szerkesztő a humor összeállításról beszélt bővebben, amiről elmondta, hogy a kétévente létrejövő Irodalmi Humorfesztiválok anyagát sűríti magába. Hozzátette, az idei különleges volt, hiszen 10. alkalommal tartották meg a Gyulai Várszínházban, illetve azért is, mert ez a fontos irodalmi kortárs seregszemle felnőtt, 18. életévébe lépett.

A folyóiratok után a Bárka Online 2021-es újításairól beszélt szerkesztője, Farkas Wellmann Éva.

Az egyik ilyen volt a Hajóhíd rovat, amiben azon prózai munkákat közlik, amik nem férnek be nyomtatott lapszámaikba. A második a Változatos múlt, amely Erdész Ádám rovata, és izgalmas történelmi tárgyú ismertetőket tartalmaz. A harmadik pedig az Ex libris, amit Nagy-Laczkó Balázs régész vezet. Tartalma történelmi, gyakran régészeti, és olykor néprajzos, az év jeles napjaihoz kapcsolódva. A folyóirat és online felület ismertetése után a Bárka-díjak átadása következett, melyeket azok közül ítéltek meg most is kettőnek, akik már évtizedek óta rendszeres szerzőik.

2021-ben ezt Győrei Zsolt drámaíró, dramaturg, műfordító és egyetemi tanár, valamint Wehner Tibor író és művészettörténész kapta meg.

A díjakat Szarvas Péter polgármester adta át. Győrei Zsolt elmondta, a Bárka szerkesztőségébe minden írását szívesen küldi el, és nagyon jól esett neki a tárca rovatába szóló felkérés is, amibe négy hetente ír. Wehner Tibort Gyarmati Gabriella kérdezte arról, hogy mi volt az, ami a művészettörténész pálya felé irányította. A díjazott elárulta, az a bizonyos villámcsapás Szentendrén érte 1966-ban még gimnazistaként, amikor megtekintette Vajda Lajos festőművész emlékkiállítását.

Az eseményen átadtak még egy harmadik Bárka-díjat is, mégpedig a 2020-ban elismert Márton Lászlónak, aki eddig a koronavírus miatt nem tudta átvenni elismerését.

A kitüntetett beszélt a Bárkában bemutatott írásairól, valamint a szerkesztőséggel közös élményeiről. Hangsúlyozta, mindig örül, ha a folyóiratba írhat.

Végül egy pályakezdő költőt ismertek el Bárka-díjjal, aminek ötletgazdája két évvel ezelőtt Szarvas Péter volt. Idén Csillag Tamást találták erre érdemesnek, akit tíz éve fedeztek fel egy alkotótáborban. A polgármester elmondta, tudja, hogy egy költőt nem a városvezetői elismerés ösztönöz, mégis szerette volna a Békéscsabán élő, vagy a megyeszékhelyhez kötődő fiatal költőket motiválni, ezért találta ki ezt az elismerést.