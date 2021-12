Ennek ellenére idén ebből a halfajból is sikerült mind az előnevelt, mind a kétnyaras korosztályból kielégítő mennyiséget beszereznie a KHESZ-nek. Piaci okokból egyedül a kősüllő vásárlása maradt el, jövőre – mint hangsúlyozták – természetesen ismét kísérletet tesznek rá. A néhány éve még szinte kuriózumot jelentő dévérkeszeget illetően örvendetesnek nevezték, hogy immáron a környékben működő halgazdaságoktól is be tudják szerezni a kívánt mennyiséget, jó haltermelői kapcsolataik révén pedig a gyönyörű compóállományok továbbra is megbízhatóan rendelkezésünkre állnak.

A jegyeladások tették lehetővé az eredményeket

Különlegességet jelentő halfajokkal – a különböző korosztályú kecsegék, illetve az előnevelt jászkeszeg és a menyhal telepítésével a megfelelő kínálat következtében – ma már szintén biztosan számolni lehetett, de egy-egy innovatív haltermelőnek köszönhetően szilvaorrú keszeg, paduc, sőt idén először márna is kerülhetett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vizeibe, fajonként több tízezer darabos tételekben, nem apró ivadék, hanem 7-8 centiméteres testhosszúságúra előnevelt méretben. A szövetség partnereinek előrejelzése alapján ezekre a kurrensebb fajokra a jövőben is számíthatnak. Az idei kiváló telepítési eredmények kapcsán megjegyezték, hogy azt elsősorban az évről évre folyamatosan növekvő jegyeladások tették lehetővé. A KHESZ jövő évi halasítási programjában éppen ezért az idén elért eredmények megtartása jelent alapvető célkitűzést, a horgászok igényeinek horgászlehetőségek tekintetében színvonalas kiszolgálása, illetőleg a halgazdálkodás egyéb szempontjainak figyelembevétele mellett.