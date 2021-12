Több helyen is jótékonykodnak

Decemberre négy helyszínre szerveztek véradást a versenyzők, az első Békéscsabán volt csütörtökön. – Most több mint hetvenen nyújtották a kezüket, ez majdnem duplája a tavalyinak. A jótett mellett ajándékot is kapott minden véradó, de a látogatók is. Továbbá megtekinthették a terepjárónkat, amivel Afrikába megy majd a csapat – részletezte Botyánszki Bence. Aki hozzátette: december 10-én a fővárosban, két helyszínen, majd december 17-én Szegeden lesz a csabaihoz hasonló véradásuk.