– Éjszaka készítettem mindent. Van, hogy 10 kiló lisztből sütünk. A gyerekek is mindig besegítenek, most például Pisti darálta a saját szedésű diót a zserbóba. De a testvére, Katica is sokszor beáll mellénk a konyhába – mondta büszkén Erzsébet, akihez a napokban került az ötvenedik gyermek. – Nagyon sok apróságot adtam már örökbe, de a legtöbben visszakerültek a szüleikhez. Hiszen az a cél, hogy együtt legyenek a családjukkal. Még ha szegénységben is, együtt éljenek a vér szerinti szüleikkel. Mi is szegények voltunk, öten voltunk testvérek, három generáció élt nálunk egy fedél alatt, és bár kicsi volt a hely, jó volt együtt lenni – árulta el. Talán éppen ez a család iránti szeretet az, ami a hozzá kerülő gyermekeket is a megfelelő irányba tereli. Hiszen a tőle kirepülő fiatalok valamennyien megállják helyüket az életben, és ha tehetik, visszajárnak az egykori nevelőanyjukhoz.