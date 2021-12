Városunk egy tipikus alföldi mezőgazdasági település kiterjedt külterülettel. Ennek ellenére, ahogy hazánk legtöbb részén, nálunk is csökkent a klasszikus disznóvágások száma – mondta el lapunknak Tarkovács István. A Békési Kisgazdakör elnöke kiemelte, éppen ezért, a tradíciók megőrzése és ápolása miatt hívták és hívják életre a disznótort.

A disznótorra előkerült a hagyományos perzsel

Mint megtudtuk, a feldolgozott, gyönyörű, mintegy 180 kilós hízó természetes takarmányon nevelkedett. Tarkovács István kifejtette, a hagyományok felelevenítéséhez az is hozzátartozott, hogy a disznótoron a régmúltból ismert fatüzelésű perzselőt is használták a pörzsöléshez. Elődeink évtizedekkel ezelőtt nagyon sokat dolgoztak ezzel az eszközzel, aminek használata érzékeltette azt is, hogy milyen komoly munka a disznó feldolgozása. A rendezvényen a tradíciók megőrzését szolgálta az is, hogy a toros ételek szintén a hagyományok alapján készültek.

– Korábban, az önfenntartás idején a só és a füstölés fontos szerepet töltött be a mindennapokban, a tartósításban ezeket az alapanyagokat mi is felhasználtuk, például a fehér szalonna sózásánál – folytatta a gondolatot. – Természetesen a kolbászt is felfüstöljük majd.

Tarkovács István szólt arról, hogy a pénteki esemény nem csak a hagyományőrzést, hanem a tradíciók átadását is szolgálta. A „Mezgé”, a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskolájának több diákja is eljött Moldován-Garas Helga igazgató vezetésével a rendezvényre.