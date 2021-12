Mint közleményükben írták, továbbra is magas színvonalon biztosított a szolgáltatást igénylők étkeztetése, a zrt. a dolgozói gárdára számít most is és a jövőben is, valamennyi munkatársnak felajánlották a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, így továbbra is azok főznek az Eötvös téri konyhán, akik eddig.