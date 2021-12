Czeglédi Sándor több mint 40 éves közszolgálati életútját 2020-ban ismerte el a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöksége, a pandémia miatt viszont a tavalyi kitüntetéseket is most nyújtották át. A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának vezetője 2013-tól a megyeszékhelyi járási hivatal építésügyi osztályát vezette. A magasépítő üzemmérnöki diplomával is rendelkező szakember pályafutását a Békés Megyei Tervező Vállaltnál kezdte, de dolgozott Telekgerendáson a polgármesteri hivatalban és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál is.