A díjazottal hol is máshol, mint a munkahelyén beszélgettünk. Először is tisztáztuk, hogy Ilonaként vagy Editként szólítsuk, egyből rávágta, hogy Icuként, így ismeri mindenki, a kollégái és a vásárlók is. A díjra rátérve elmondta, a főnöke, Kármán Hajnalka, a Százas boltvezetője megkérte, hogy írjon egy pár sort magáról, mert lehetséges, hogy valamilyen díjra felterjesztik a közeljövőben a cégcsoportnál. Hajnalka hozzátette: „azért ne éld bele magad teljesen, az a biztos, ha már jelöltből díjazott leszel”.