1989-ben a kanadai Québec tartományban hatmillióan maradtak órákra áram nélkül egy kisebb napkitörés miatt. A legismertebb jelenség pedig az 1859-es Carrington-esemény volt. Ekkor a Napon több olyan intenzitású fler és koronaanyag-kidobódás is történt, hogy a töltött részecskék 3-4 nap helyett 18 óra alatt elérték a Földet, tönkretéve a távírórendszert, akkora sarki fényt generálva, hogy az még a Földközi-tenger szélességén is látható volt. – Ha egy központi, egyedileg gyártott, 40 tonnás transzformátor meghibásodna, annak pótlása két évet is igénybe vehetne. Elképzelhető, hogy ez mekkora galibát okozna. A gyulai központú rendszer ennek megelőzését segítené – tette hozzá a szakember.