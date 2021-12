– A Bolyai-verseny sajátossága, hogy főként gondolkodtató feladatokat ad, melyeknek több megoldása is lehet. A fiúk a megyei és az országos fordulón is saját ízlésük szerint osztották fel egymás közt a feladatokat, közben átbeszéltek mindent, segítették egymást – részletezte, hozzátéve, már negyedikes, ötödikes korukban is a 13. és a 20. helyig jutottak a döntőben.