Van, ahol a civilek is díszítenek

Eleken a tavalyi évhez hasonlóan feldíszítik a városháza és a templom közötti sétányt. – Egy részét ki is raktuk az adventi dekorációknak, a világítások is fent vannak már az oszlopokon. A plébániával közösen idén is elkészítünk a sétányon egy hat méter átmérőjű adventi koszorút, a közepébe, a tervek szerint, a plébánia betlehemét építjük be. A felette magasodó fenyőt is feldíszítjük. A koszorú mellé pedig elhelyezünk egy hangfalat, amelyből hagyományos magyar karácsonyi énekek szólnak majd – osztotta meg velünk Szelezsán György, a város polgármestere.

Újkígyóson a hivatal előtti lámpaoszlopok kapnak karácsonyi öltözetet, illetve a civil szervezetek segítségével a város karácsonyfája is új díszben pompázhat. – A civil szervezetek ajándékdobozokat készítenek, illetve egy karácsonyi várost is felállítanak a fa alá – avatott be minket Botyánszki Pál polgármester.