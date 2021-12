Dr. Görgényi Ernő beszélt erről az intézményvezetőkkel, adatokat kért be, és azok alapján a városvezető is úgy látta, hogy nem időszerű, hogy kötelezővé tegye az oltakozást. Kitért arra, hogy az említett kormányrendelet megszületésével egy időben felmérték az átoltottságot, a polgármesteri hivatalban például akkor 79 százalékos volt az arány, és dolgozóik további 21 százalékának nagy többsége is azt tervezte, hogy beoltatja magát, jó néhányan ezt azóta meg is tették. A polgármester annak ellenére, hogy nem tették kötelezővé az oltást, kért mindenkit, hogy fontolja meg annak lehetőségét, hallgasson a tudósokra, az elismert orvosokra, hiszen csak így óvhatja magát, szeretteit, környezetét, kollégáit.

A testület az első háromnegyedév gazdálkodásáról is tárgyalt /Fotó: Imre György/