Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hangsúlyozta, mindkét autó tulajdonosa úgy emlékszik, hogy bezárta a kocsiját. Egyikük azonban azt mondta, nem ellenőrizte le, hogy minden ajtó bezáródott-e, mert korábban nem vette még észre, hogy a központi zár ne működne jól. A másik károsult úgy emlékszik, még vissza is ment megnézni, hogy zárva van-e az ajtó.

A lopások temetőknél történtek, az egyik esetben körülbelül háromnegyed órán át állt őrizetlenül a kocsi, mert a pár, aki azzal érkezett, temetésen volt. Egy „brifkót” és egy telefont vettek ki az autójukból. A másik esetben viszont az autó tulajdonosa mindössze körülbelül 10–15 percre ment be a temetőbe, a táskáját a hátsó ülésen hagyta, amiben gyakorlatilag mindene benne volt. A telefonja, a pénztárcája, több tízezer forintja, a bankkártyája, így őt, sajnos, több mint 200 ezer forint kár érte.

– Kollégáink nyomoznak az ügyekben, igyekeznek mielőbb kideríteni, hogy ki lopott, vagy kik loptak az autókból – emelte ki Szombati Andrea. – Mindenszentek és halottak napja körül szoktunk közzétenni az alábbi felhívást, de most is aktuális. Kérjük, hogy fogadják meg a tanácsainkat!

A temetőknél is felfigyelhetnek értékeinkre a rossz szándékkal nézelődők

Gyakran előfordul, hogy a temetőkbe látogatók a leparkolt autókban hagyják személyes dolgaikat. Az üléseken, kalaptartón, műszerfalon felejtett telefonok, táskák, pénztárcák kívülről is jól észrevehetők, hamar felfigyelhetnek ezekre a rossz szándékkal nézelődők. Ha semmiképpen nem tudják magukkal vinni, akkor se a temető parkolójában, hanem még otthon, elindulás előtt pakolják be ezeket a csomagtartóba.

Ha sötét van, járműveiket lehetőleg jól megvilágított helyen állítsák le, és minden ajtót zárjanak be. Mielőtt őrizetlenül hagyják a kocsit, ellenőrizzék az ajtókat, hogy egyik se legyen nyitható! Hasonlóan fontos, hogy a kerékpárokat is mindig zárják le, még akkor is, ha csak rövid időre támasztják le, és hagyják őrizetlenül. A bicikliket – amennyiben erre lehetőség van – kerékpártárolóhoz, fához, oszlophoz kell lakatolni, a kormányon, a kosarakban ne hagyjanak semmit!